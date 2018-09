"Acchianata" di Santa Rosalia, bus stracolmo: "Momenti di ordinario gregge al Santuario" | VIDEO

Come da tradizione ieri sera sono stati tantissimi i fedeli che hanno omaggiato la Santuzza partecipando alla messa notturna al Santuario. Alcuni si sono mossi a piedi, altri hanno scelto di utilizzare il trasporto pubblico, gestito dall'Amat. Come testimoniano le immagini, girate da Ivano Palazzo, i mezzi sono stati presi d'assalto e i "fortunati" che sono riusciti a salire a bordo hanno affrontato il viaggio ammassati.

La gestione del servizio ha lasciato a desiderare. Tanti i quesiti - senza risposta - che gli utenti si sono posti e che hanno riempito i social: "Perché l'Amat non decide di far salire gli utenti nel parcheggio del Belvedere o in posti più ampi? Perché non mettono le transenne obbligatorie con una macchinetta per timbrare fuori dal mezzo, dato che la metà di queste persone non hanno pagato il biglietto? Perché per i giorni di Santa Rosalia i biglietti valgono a corsa e non tempo?".