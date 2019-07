La pioggia non ferma il 395° Festino, in 500 mila per rendere omaggio a Santa Rosalia | VIDEO

Adulti, bambini, palermitani doc e turisti: tutti in strada ieri per rendere omaggio alla patrona della città. Oltre cinquecentomila di persone, secondo le stime del Comune, hanno partecipato al Festino di Santa Rosalia. Certamente una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni.

Il carro trionfale della Santuzza, realizzato in collaborazione dei detenuti del carcere Ucciardone, è partito da corso Vittorio Emanuele, con alla guida il sindaco Leoluca Orlando e il vescovo Corrado Lorefice, accanto il vicesindaco Fabio Giambrone e alcuni assessori della Giunta comunale. La sfilata del carro trionfale è stata preceduta da uno spettacolo, di circa un'ora, davanti a Palazzo dei Normanni.

Il tema scelto è stato quello dell’inquietudine. Ai Quattro Canti la sorpresa di una "piramide umana" che si è aperta sulla gente, con i ballerini a braccia e gambe protese, come se nuotassero nell’aria, mentre lasciavano cadere delle strisce argentate e dorate, che a molti hanno ricordato le coperte termiche per trarre in salvo i migranti. All'altezza di Porta Felice, dopo le performance degli artisti di Lollo Franco, direttore artistico del Festino, i tradizionali fuochi d'artificio, bagnati da un temporale improvviso che però non ha spento l'entusiamo della gente.

"Uno straordinario Festino di gioia - commenta il sindaco Leoluca Orlando - Un Festino che è stato preparato nei quartieri, coinvolgendo tutti i palermitani, gli artisti, i musicisti, i detenuti, i bambini, l'orchestra e il coro del Teatro Massimo. Un Festino che si conferma la festa di tutti i palermitani, di tutti coloro che hanno scelto di vivere a Palermo".