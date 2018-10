Tutti pazzi per Alessandra Amoroso: "Palermo ti amo, avete reso la mia vita speciale" | VIDEO

Oltre 2700 fan di ogni età al Forum Palermo per il firmacopie del nuovo cd "10", organizzato da Flaccovio Mondadori. C'è chi era in coda dalle 7 del mattino per strappare un autografo e un bacio alla propria beniamina. L'instore andrà avanti fino a tarda ora