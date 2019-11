Uilpa Inps, assemblea dei lavoratori con il coordinatore generale Sergio Cervo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro in discussione all’ARAN, i contratti integrativi 2018 e 2019, le progressioni verticali e l’ordinamento professionale dei dipendenti dell’INPS : sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati venerdì 22 novembre nell’ambito dell’assemblea dei lavoratori della Uil Pubblica Amministrazione INPS che si terrà a Palermo presso gli spazi della Uil Sicilia, in via Enrico Albanese 92/a. L’iniziativa sindacale, prevista a partire dalle 10:00, vedrà la partecipazione del coordinatore generale UILPA Inps Sergio Cervo, di Alfonso Farruggia e Francesco Crisafulli, rispettivamente segretario generale della UILPA Sicilia e coordinatore regionale UILPA INPS, che faranno il punto della situazione sulle attuali condizioni dei dipendenti dell’Istituto, esaminando anche il territorio siciliano.