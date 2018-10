Zamparini: "Mi sono stancato di quello che mi ha fatto l’ambiente palermitano"

Maurizio Zamparini lo conferma: vuole lasciare Palermo e il mondo del calcio. Il patron friulano è intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Chiare le sue parole: "Sono in uscita dal Palermo e abbandonerò il calcio. Purtroppo questo mondo non è più basato sui valori dello sport, ma solo sul denaro. Mi sono stancato di quello che l’ambiente palermitano mi ha fatto". L'imprenditore 77enne ha svelato un retroscena sul calciomercato del Palermo di qualche anno fa: "De Laurentiis mi chiese Dybala in passato, ma mai Belotti. Devo ammettere di averlo sottovalutato anche io".

Zamparini si è poi soffermato sulla crisi del calcio italiano: "Non è assolutamente vero che è in crisi: il problema è che c’è una legge Bossi-Fini che è una cretinata. In altri paesi prendono giocatori di colore dalle colonie, come fanno Francia, Inghilterra ecc. Noi, invece, non lo possiamo fare e, di conseguenza, spendiamo milioni e milioni all’estero. Quando ero bambino i cortili erano pieni di ragazzini che giocavano con la palla fatta di pezza, oggi invece stanno tutti davanti a un Pc o a uno Smartphone".