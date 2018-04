Per Tedino il Cittadella è l'ultima chiamata, Zamparini: "Sono molto arrabbiato"

“Sono molto arrabbiato, stiamo mandando tutto all’aria”. Così Zamparini dopo il secondo pareggio casalingo consecutivo. Ci si aspettava una reazione che invece in campo contro la Cremonese non si è affatto vista. E chissà mai che il patron non mediti un cambio in panchina. Un'idea balenata già un mese e mezzo fa ma spazzata via dalla goleda dei rosanero contro l'Ascoli. I nomi che girano sono gli stessi: Stellone e Reja. Il tecnico goriziano, contattato da PalermoToday, non conferma nè smentisce contatti con Zamparini: "Amo trascorrere qualche giorno di vacanza a Palermo ogni anno: è sempre una gran bella città, soprattutto Mondello". Ma è l'ex tecnico del Frosinone - con il quale c'era stata una fumata grigia dopo l'addio del Ds Lupo - a essere in pole position.

Se cambio sarà, non prima di martedì sera però. Perché l’impegno ravvicinato contro il Cittadella obbliga prudenza. Molto – o tutto – si deciderà proprio al termine del turno infrasettimanale. “La mia rabbia non deriva tanto dalla prestazione dei giocatori, anche perché – spiega ancora Zamparini al sito ufficiale - in questo momento non è facile esprimere il proprio gioco contro squadre che lottano per salvarsi. Ciò che mi ha lasciato perplesso invece è stato il fatto che club come la Juventus vincono gli scudetti anche per la bravura nel portare a casa i tre punti con un semplice 1-0, invece noi buttiamo via le partite facendoci puntualmente pareggiare per colpa di una difensiva poco attenta”.

Nessuna reazione dunque rispetto al match dei rimpianti contro il Pescara. Stesso copione e stesso finale. E per fortuna che il Frosinone ieri pomeriggio ha pareggiato 1-1 contro lo Spezia. “Le mie considerazioni vanno al di là della prestazione. Forse - continua - ieri abbiamo anche giocato meglio rispetto al match col Pescara, ma in questo momento bisogna avere un po’ di sale in zucca per capire di non buttar via tutto quello che di buono è stato fatto in questi 10 mesi, oltre che i tre punti ad ogni partita. Se il Palermo continuerà a prendere questi gol stupidi non andrà da nessuna parte. Sono molto preoccupato e mi piacerebbe che contro il Cittadella cambiassimo finalmente registro per tornare a lottare realmente per la Serie A. Anche perché – conclude – ieri la fortuna ci ha chiaramente assistito facendo pareggiare lo Spezia all’ultimo minuto contro il Frosinone”.