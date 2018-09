Caso Frosinone, Zamparini non si arrende: "Chiederemo di bloccare il campionato"

“Chiederemo di bloccare il campionato. Il Palermo deve giocare in Serie A al posto del Frosinone”. Promozione o un cospicuo rimborso: è chiarissimo lo Zamparini-pensiero, a distanza di ventiquattro ore dalla decisione presa dal Collegio di Garanzia del Coni di annullare il precedente verdetto della Corte Sportiva d’Appello. Il patron rosanero dunque torna con una certa determinazione a chiedere giustizia. Le porte della massima serie però per il momento restano saldamente sigillate.

Un discorso che ha tenuto banco per tutta l’estate ma che mai come adesso sembrava essersi chiuso. L’ennesimo comunicato sulla più che discussa finale playoff però ha risvegliato un lato di Zamparini per certi versi sopito. Imprenditore friulano che in testa ha già un suo disegno per far sì che il Palermo possa tornare a solcare i campi di A. “Chiederemo alla Figc o al Tar di bloccare il campionato. I miei legali – ha detto al Giornale di Sicilia - stanno studiando attentamente la situazione per far sì che il Palermo torni in Serie A e il Frosinone vada in Serie B. Non vedo perché non debba essere così. Daremo battaglia per far sì che ciò accada. Non c’è altro da aggiungere: dovranno riparare il malfatto”.

Dai palazzi del Coni però non si è mai parlato di un possibile cambio di scena, anzi. Si è parlato tutt’al più di una situazione “cristallizzata”. Quel che è fatto è fatto a maggior ragione se i campionati di A e B sono ormai iniziati da tempo. “Quello che si può fare – spiega Zamparini – è di andare a recuperare le partite. Vogliamo andare in A al posto del Frosinone, fare i calendari non sarà un problema: noi ad esempio affronteremo le squadre contro cui ha già giocato il Frosinone e loro invece giocheranno le due partite contro le avversarie incontrate da noi. Non voglio una Serie A a 21 squadre, il campionato così non verrebbe falsato. Non possono dire che il Frosinone ha rubato per poi fare finta di nulla. Stiamo anche valutando una richiesta per i danni. Daremo battaglia per far sì che che tutto questo possa diventare realtà“.