Tiro con l'arco, Palermo ospita il XXXI campionato italiano para-archery

Sarà presentato giovedì 25 gennaio presso la sala delle carrozze di Villa Niscemi a Palermo il XXXI campionato italiano indoor para-archery, l'evento è organizzato dall'Asd Dyamond Archery Palermo, in collaborazione con la Fitarco, Federazione Tiro con l’Arco, il Comune di Palermo, e il Comitato Italiano Paralimpico, con il patrocinio del Coni, dell'Inail, dell'Amap e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti . L'assegnazione, dei titoli tricolore, torna per la terza volta in Sicilia (Capaci 2012 e Palermo 2013). La cerimonia d'apertura si svolgerà il 2 febbraio presso il San Paolo Palace e le gare si disputeranno il 3 e 4 febbraio 2018 presso il Pala Oreto di Palermo, al campionato italiano parteciperanno atleti con disabilità fisiche e visive , tetraparaplegici, amputati e non vedenti. Parteciperanno circa 150 atleti e altrettanti tecnici e accompagnatori, provenienti da tutte le regioni italiane, che ambiscono a conquistare un posto nella squadra che rappresenterà l'Italia all’Europeo che si terrà ad agosto 2018 in Repubblica Ceca. L'evento sarà trasmesso interamente in diretta Streaming e in differita da Raisport 1.

