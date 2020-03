Windsurf, Giuseppe Romano vince ranking nazionale Techno 293

Regate e gare sono ferme. Ma non mancano le novità sui successi raggiunti dagli atleti del Club Canottieri Roggero di Lauria durante la scorsa stagione. Ed è così che arriva l'ufficialità per Giuseppe Romano, portacolori del circolo, che ha vinto la ranking nazionale Techno 293 del 2019. L'atleta del Lauria è primo nella classifica italiana under 17. E sempre nella classe Techno, categoria ch4 femminile, Benedetta Cirino conquista il secondo posto.

"Un grande traguardo – commenta Alberto Gange, deputato alle Tavole a Vela del Club Roggero di Lauria -. Complimenti a Giuseppe Romano e Benedetta Cirino per il risultato raggiunto, ma un plauso va anche ai tecnici Armando Udine, Paco Nisticò, Roberto Collura e al preparatore atletico Adriano Marullo”.

La Classe Techno 293 nasce nel 2006, e in poco più di un decennio si è affermata come il simbolo del windsurf giovanile internazionale, risultando oggi l'espressione più partecipata nel mondo delle tavole a vela. “Queste notizie – afferma il direttore sportivo del circolo, Maurizio Floridia – ci rendono orgogliosi ma al contempo convinti di dover proseguire lungo la strada tracciata. Al momento il lavoro dei nostri atleti e timonieri è limitato per via dell'emergenza coronavirus ma prosegue a distanza. Nessuno deve mollare, anche mentalmente”. “Siamo una delle poche realtà – commenta il presidente Giorgio Matracia - che nell'Isola promuove attraverso i social network il lavoro portato avanti in collegamento web da allenatori e atleti. Un modo per tenere alta l'attenzione e la preparazione nella speranza di poter presto rimettersi al lavoro in mare”.