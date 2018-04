Europei windsurf, in testa il francese Pouliquen e l’azzurra Speciale

Vento di levante leggero, ma sufficiente a far disputare tre prove nel golfo di Mondello ai 130 partecipanti di 27 nazioni. In testa alle due classifiche provvisorie del campionato europeo della tavola Techno 293 Plus di scena sino a sabato, il francese Yun Pouliquen al termine di sei prove e l’azzurra di Ancona, Giorgia Speciale, finora assoluta protagonista nelle cinque regate femminili, comandano le rispettive graduatorie.

Con la sesta prova di oggi il gruppo maschile ha già stabilito il prosieguo del campionato con i primi 40 della classifica a continuare nella “gold fleet” per il podio, mentre i rimanenti quaranta proseguiranno nella “silver fleet” per i piazzamenti secondari. Giornata favorevole agli atleti francesi e cambio al vertice con Yun Poliquen che ha scalzato il greco Leonidas Tsortanidis. Bene gli italiani. Nicolò Renna di Torbole, si attesta al quarto posto, mentre compie un bel recupero l’atleta di casa, Giorgio Stancampiano del Roggero di Lauria, vincitore della sesta prova e risalito dal 13° posto in ottava posizione. Ha sofferto i venti leggeri invece l’altro surfista di Torbole, Edoardo Tanas scivolato dal sesto all’undicesimo posto. Ma il campionato resta apertissimo con i primissimi racchiusi in una manciata di punti e si è solo a metà competizione.

Nel settore femminile quasi un dominio della diciottenne marchigiana Giorgia Speciale, serie candidata a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Youth di ottobre in Argentina. Quattro primi posti e un secondo (che ha scartato) la proiettano in cima alla classifica davanti alla russa Dana Kosyak e alla quindicenne rappresentante di Hong Kong, Cheuk Wing Mak, che però non gareggia per il podio. Questo terzo

posto virtuale è attualmente occupato dalla cagliaritana Enrica Schirru, in grande rimonta.

Soddisfatto il tecnico italiano del settore, Mauro Covre, affiancato a Mondello dall'icona della tavola azzurra, Alessandra Sensini (vicepresidente del Coni) tornata a Mondello per seguire i giovanissimi come vicedirettore tecnico della nazionale di vela. Dice Mauro Covre: “I nostri ragazzi si stanno comportando egregiamente e siamo fiduciosi di mandare sul podio più di un atleta. Il campionato è lungo e sarà premiato chi commetterà meno errori”. “Purtroppo ne ha commessi un paio – afferma Nicolò Renna – altrimenti in classifica sarei potuto essere secondo o terzo. Ma c’è tempo per rifarsi”.

“Ho fatto una bella sesta prova – spiega il palermitano Giorgio Stancampiano, l’unico dei siciliani in gold fleet – e sono soddisfatto per la vittoria. Mi auguro di continuare su questo ritmo nelle prossime prove”. Fuori dalla “gold” per un solo punto il promettente atleta quindicenne del Lauria, Alessandro Giangrande.

Classifica maschile (6 prove): 1) Yun Pouliquen (Fra) punti 11, 2) Leonidas Tsortanidis (Gre) 12, 3) Tom Garandeau (Fra) 15, 4) Nicolò Renna (Ita) 15, 5) Fabien Pianazza (Fra) 15, 6) Mathurin Jolivet (Fra) 15, 7) Alexandros Kalpogiannakis (Gre) 18, 8) Giorgio Stancampiano (Ita) 28.

Classifica femminile (5 prove): 1) Giorgia Speciale (Ita) punti 4, 2) Dana Kosyak (Rus) 15, 3) Cheuk Wing Mak (Hong K.) 24, 4) Enrica Schirru (Ita) 27, 5) Aikaterini Divari (Gre) 27.