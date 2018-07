Erba indigesta per Cecchinato, la sua avventura a Wimbledon finisce a primo turno

Finisce al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato a Wimbledon. Il 25enne palermitano, semifinalista al Roland Garros e testa di serie numero 29 dello Slam londinese, è stato battuto dall'australiano Alex De Minaur in quattro set con il punteggio di 6-4 6-7 (6-8) 7-6 (7-5) 6-4.

Eliminato curiosamente anche Dominic Thiem, proprio colui che aveva eliminato Cecchinato a Parigi, salvo poi essere battuto in finale da Nadal. L’austriaco ha abbandonato per infortunio il match contro Marcos Baghdatis nel terzo set dopo aver perso i primi due parziali per 6-4, 7-5.

Gli altri italiani

Derby azzurro al secondo turno tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Fognini, numero 16 Atp e 19esima testa di serie, ha battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 87 Atp, 3-6 6-3 6-3 6-3. Bolelli, numero 154 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, si è imposto 7-6(5) 7-6(6) 6-1, in due ore e sette minuti, sull'uruguaiano Pablo Cuevas, numero 76 del mondo. Niente da fare per Lorenzo Sonego: il 23enne torinese, ripescato come lucky loser, ha ceduto 3-6 6-3 6-2 6-2, in due ore e sette minuti, allo statunitense Taylor Fritz, numero 68 del ranking mondiale.