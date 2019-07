Dal ko con Serena Williams a Wimbledon al torneo di Palermo: wild card a Giulia Gatto Monticone

Si tinge d’azzurro il torneo femminile di Palermo in programma da sabato 20 a domenica 28 luglio al Country Time Club. Sono tutte tricolori le Wild Card del tabellone principale. Il comitato organizzatore del Torneo, in pieno accordo con la Federazione Italiana Tennis, ha proposto alla WTA l’assegnazione delle Wild Card: a Giulia Gatto Monticone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. La quarta era, già, stata data a Sara Errani, finalista dell’ultima edizione palermitana degli Internazionali di Sicilia (nel 2013 fu sconfitta da Roberta Vinci) e trionfatrice nel 2008 e nel 2012.

Giulia Gatto Monticone, 31 anni, lunedì scorso ha centro il suo best ranking nella classifica mondiale (149). In carriera ha vinto 10 titoli ITF. Quest’anno si è qualificata al Roland Garros ed a Wimbledon, dove è stata eliminata al primo turno sul centrale per 6-2 7-5 da Serena Williams.

Jasmine Paolini, 23 anni, 154 della classifica mondiale (130 best ranking), è reduce dal Torneo di Losanna: dopo avere superato le qualificazioni, ha battuto al primo turno con un doppio 6-3 Tess Sugnaux, per poi essere eliminata ieri al secondo turno dalla francese, Alize Cornet (sarà presente anche lei al Country). In carriera la Paolini ha vinto 8 titoli ITF in singolare (l’ultimo a giugno a Brescia battendo in finale Diana Marcinkevica in 2 set). Ha superato quest’anno le qualificazioni al Roland Garros, venendo poi sconfitta al primo turno da Daria Kasatkina.

Martina Trevisan, 25 anni, 151 della classifica mondiale (144 il best ranking) anche lei è reduce dal Torneo di Losanna dove è stata eliminata al primo turno dalla Cornet (doppio 6-4). In carriera ha vinto 8 tornei ITF. Quest’anno è stata schierata titolare nello spareggio di Fed Cup contro la Russia.