Wheelchair hockey: al via il campionato per i Red Cobra Palermo

Prende il via il Campionato Nazionale per la stagione 2018-2019 di wheelchair hockey (hockey in carrozzina) che vedrà coinvolta la squadra palermitana dei Red Cobra. Gli atleti incontreranno per il primo appuntamento della Serie A 1- Girone B, in casa, il ViterSport Viterbo. L’incontro si terrà domenica 3 febbraio, alle ore 11, al PalaMangano di via Ugo Perricone Engel 14 a Palermo.

I Cobra, guidati da Mister Marcello Cacioppo, promettono forza e grinta per l’imminente appuntamento al Palamangano, e soprattutto di non deludere i loro tifosi che, come ogni stagione, dimostrano tutto il loro affetto e supporto. Mentre, le pantere viterbesi cercheranno la vittoria nel campo palermitano, con tutta la determinazione unita a quella del proprio giocatore di punta, Fatmir Kruezi. Inoltre, il ViterSport in squadra ha anche un campione di nuoto, che è Alessandro Pacchiarotti.

L’ingresso è libero, e si invitano tutti i cittadini palermitani a partecipare numerosi a questi incontri che, al puro sport, uniscono cuore, passione e solidarietà. Sempre presente e caloroso è il pubblico che da anni segue i Red Cobra, che si compone anche dei volontari e dei ragazzi del servizio civile presso la Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Palermo. Per i giocatori è essenziale questa carica positiva trasmessa dai propri sostenitori, che rappresenta un ulteriore stimolo al raggiungimento dell’obiettivo numero 1, ovvero, ottenere una prestigiosa posizione nella classifica del Girone.

Tutto lo staff tecnico dei Red Cobra fa gli auguri al giocatore Carletto Tranchina, che si trova in ospedale per un intervento, e che quindi non sarà presente al match contro la squadra viterbese. Il prossimo incontro è in programma per domenica 24 febbraio, e vedrà i Red Cobra ospitare la squadra Thunder Roma.