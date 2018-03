Occupazione a Palermo, la leva dello sport per lo sviluppo territoriale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo sport è una delle leve per lo sviluppo economico della città di Palermo, in grado di attivare spinte occupazionali a favore di gruppi che condividono lo sport come interesse. In questo senso i luoghi dello sport sono ambienti prioritari di aggregazione. E' importante operare per la ripopolazione degli spazi della città destinati alle attività sportive, con passione e partecipazione di tutti. Palermo è al 100° posto per numero di tesserati Coni su 110 città esaminate. Ciò è significativo per comprendere il lavoro enorme che c’è ancora da svolgere per la nostra città, insieme all’Amministrazione e agli addetti ai lavori (imprenditori, mondo del volontariato, associazioni e cooperative) per ideare, creare e operare una sorta di marketing collettivo dello sport a Palermo.

Su quali elementi puntare per creare comunità attorno al tema sportivo? Quali strumenti attivare per valorizzare la dimensione occupazionale ed economica dello sport? Cosa fare per implementare, valorizzare e rilanciare gli impianti sportivi a Palermo? Giovedì 5 aprile saranno presentati - attraverso un webinar - i risultati del quarto forum on line del Progetto Partecip@ttivi, iniziativa di democrazia partecipativa promossa dal Comune di Palermo, in collaborazione con FPA, NeXt – Nuove Energie per il Territorio, Clac, Lattanzio Group, Centro Studi Opera Don Calabria. Attivo per 30 giorni, il forum riguardante le ricadute positive che lo Sport a Palermo può portare allo sviluppo locale è stato terreno fertile per la collezione di istanze e proposte della cittadinanza palermitana. Il webinar è parte integrante del percorso di lavoro del forum on line ed è aperto a tutti coloro che hanno partecipato al forum, ma anche a tutti coloro che sono interessati al tema.