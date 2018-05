Volley Terrasini, continua il sogno promozione: Catania battuto ai playoff

Continua il sogno promozione per la squadra femminile della società sportiva Volley Terrasini. Le ragazze, allenate da Enzo D'Accardi, hanno vinto la "bella" dei playoff dei quarti di finale battendo, in casa, il Catania per 3 set a 2. Sabato prossimo ad Aragona, in provincia di Agrigento, torneranno in campo per giocare la semifinale.

"Complimenti alle ragazze che si stanno impegnando tantissimo. Per noi è un orgoglio - commenta il sindaco Giosuè Maniaci - avere una squadra locale che lotta per la serie B nazionale". "Aver raggiunto la semifinale - afferma il presidente della società Tony Mancino - mi dà gioia e ci stimola a continuare e a fare meglio. Complimenti alle ragazze e all'allenatore".