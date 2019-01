Pallavolo femminile, Serie B2: il Volley Terrasini cade in casa dell'Ard Termini

C’è rammarico in casa Volley Terrasini per una “sconfitta bugiarda”, soprattutto se si guarda il risultato finale. Un 3-0 immeritato per come hanno giocato le ragazze allenate da coach Enzo D’Accardi. Tre set combattuti punto a punto che però premiano le padrone di casa dell’Ard Termini Imerese.

Primi due set fotocopia che vengono vinti dal Termini alla fine di due parziali combattuti e che si chiudono, entrambi, sul 25-20 per le casalinghe. Nel terzo set Terrasini prova ad allungare ma viene ripetutamente raggiunta dal Volley Termini che chiude il set sul 27-25 dopo uno sforzo notevole per aggiudicarsi l’ultimo parziale.

Unica nota positiva in chiave classifica di questa dodicesima giornata del girone I del campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B2 è che i punti di vantaggio sulla zona retrocessione restano invariati (+6), perché le rivali del Volley Terrasini per la lotta salvezza hanno perso. Ultima gara del girone di andata: Volley Terrasini-Mediolanum energia Reggio Calabria, domenica 20 gennaio, ore 18.