Volley femminile, Terrasini sogna la promozione: Catania battuta 3-1

Il volley Terrasini può ancora sognare la promozione. La squadra femminile, attualmente in serie C, ha vinto la partita di ritorno dei playoff - quarti di finale battendo in casa il Teams Volley Catania 3 set a 1. Ribaltato il risultato della gara precedente. Domenica prossima la sfida finale, alle 17.45 a Terrasini. Chi vincirà andrà in semifinale. La squadra, allenata da Enzo D'Accardi, è l'unica del palermitano ancora in gara. "Emozioni autentiche da playoff promozione - scrive la società sulla pagina Facebook - .Brave tutte, adesso si va alla gara 3".