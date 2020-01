Volley serie B maschile: al PalaOreto Pharmap Saber Palermo-Letojanni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Appuntamento da non perdere quello di sabato 25, alle ore 18:00, al Palaoreto di Palermo per i tifosi della Pharmap Saber e, più in generale, per tutti gli amanti della pallavolo. La squadra, impegnata nel campionato nazionale di serie B maschile girone H, affronterà la capolista A.S.D. Volley Letojanni in una gara che ha tutti i requisiti per regalare un pomeriggio di sport e sana competizione. I messinesi, attualmente, sono primi in classifica a 25 punti, otto vittorie e una sconfitta, i palermitani invece si trovano in terza posizione a 19 punti, sette le vittorie e due le partite perse.

Davanti la Pharmap Saber, a 22 punti, i catanesi di Acicastello. Match, dunque, importante per i ragazzi del Presidente Locanto che, in questi giorni, stanno lavorando tanto per preparare al meglio la gara. Obiettivo: mettere in saccoccia i tre punti in palio e non deludere i tifosi che quest’anno, per la prima volta, potranno assistere alla partita al Palaoreto. La struttura di via Santa Maria di Gesù viene finalmente restituita allo sport locale dopo un periodo di chiusura causa inagibilità. Ingresso libero.

