Volley, serie B: esordio positivo per la Pharmap Saber Palermo

Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia vs Pharmap Saber Palermo 0-3

Ottimo esordio della Pharmap Saber Palermo nel campionato nazionale di pallavolo serie B maschile. Il team, guidato dai tecnici Ferro – Giarrusso, non ha deluso le aspettative portando a casa una vittoria, per tre set a zero, contro la Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. In evidenza le prestazioni dell’opposto Fabian Gruessner, autore di ben 18 punti, del centrale e capitano della squadra Giovanni Blanco, con 11 punti a referto, e del libero Marco Sutera, preciso e presente su ogni pallone delle retrovie. Parziali: 26-28, 16-25, 18-25 La Pharmap Saber Palermo giocherà la prossima partita sabato 26 ottobre contro l’Aquila Bronte. La gara, a causa dell’inagibilità del PalaOreto, si disputerà eccezionalmente al PalaMangano.