Volley, la Pharmap Saber Palermo ingaggia il libero Sergio Arone

La Pharmap Saber Palermo ha ingaggiato l’atleta Sergio Arone, 25 anni, proveniente dall'Asd Volley: rivestirà il ruolo di libero. Curriculum ricco di esperienze in serie C con Capaci/Don Orione e Volley Palermo, Arone ha vinto due volte il campionato di serie C e vanta due finali play off per la B e due finali coppa Sicilia, oltre a tantissime esperienze a livello giovanile. "Quest’anno - ha dichiarato il libero - ho accettato di giocare con la Pharmap Saber perché la società si è dimostrata fin da subito molto professionale. Conosco il tecnico Nicola Ferro e mi piace come allenatore e come riesce a gestire la squadra, aspetti che mi hanno convinto ad accettare la proposta e a mettermi in gioco in questa nuova avventura in B. Da circa un mese - continua - abbiamo iniziato le sedute di allenamento e sono molto contento del gruppo che si è creato. Non conosco bene il livello della serie, però, credo quest’anno potremo dire la nostra contro ogni avversario. Siamo giovani ma esistono le condizioni per disputare un buon campionato, penso arriveremo fra le prime quattro in classifica. Io sono uno dei più grandi, metterò a disposizione il mio bagaglio sportivo e personale - conclude - cercando di dare il mio contributo alla squadra”.