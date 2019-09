Volley, Pharmap nuovo sponsor per la Volo International

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Polisportiva Volo International è lieta di annunciare l'avvio di una nuova collaborazione con "Pharmap", nuovo sponsor che darà la denominazione della squadra, insieme a Saber, per il prossimo campionato di Volley Maschile Serie B Nazionale.

Pharmap è la soluzione di home delivery farmaceutico, leader in Italia, che consente di ricevere in 60 minuti, o per fasce orarie, qualsiasi prodotto della farmacia (anche i farmaci con obbligo di prescrizione). Il servizio, fruibile tramite un sito web, un’app e un call center gratuito, è pensato per tutti coloro che, per un malessere o mancanza di tempo, non possono recarsi in farmacia.

Pharmap, nata nel 2016, è attiva oggi in più di 120 città d’Italia tra cui Milano, Roma, Genova, Bologna, Firenze, Torino e Palermo. Oltre 1.000 le farmacie che gestiscono, tramite Pharmap, le consegne a domicilio per i propri clienti. Dal 2019 la società è tra le 50 scale up più innovative di Italia. Obiettivo primo è supportare gli utenti nel prendersi cura della propria salute. Con questa missione la piattaforma ha ampliato i suoi servizi, abbinando alla sua funzione “core”- la consegna “same-day” dei farmaci - l’offerta di servizi per migliorare la salute delle persone (es. refill del farmaco, gestione della terapia, consigli per il benessere etc).

Giuseppe Mineo, Founder e Ceo di Pharmap, ha illustrato i motivi che lo hanno indotto ad investire sulla Volo International e quindi nel volley: "La prima ragione che ci ha spinto a sponsorizzare la squadra del Presidente Locanto è indubbiamente legata alla forte convinzione, validata ormai da scienza e medicina, che lo sport faccia bene alla salute. Ed è proprio la salute il cuore pulsante di Pharmap il cui payoff recita: Health at Home. La nostra mission è, infatti, migliorare la salute delle persone aiutandole a prendersi cura di se attraverso i servizi offerti dall’ applicazione. La seconda ragione è che lo sport stimola a porsi un obiettivo e a raggiungerlo in maniera sana. Questo aspetto mi è stato di grande aiuto nell’ attività imprenditoriale e nel raggiungere i miei obiettivi legati al business”.

“Io pratico pallanuoto a livello agonistico da quando ero un ragazzino – prosegue Giuseppe Mineo - sono un grande tifoso del Palermo Calcio e, da qualche anno, anche della squadra che ho deciso di sponsorizzare, sarà bello leggere Pharmap riferito al volley. Se fin da piccolo possiedi amore per lo sport e cresci da sportivo, non smetterai mai di esserlo”. Il presidente della Pharmap Saber Palermo, Giorgio Locanto, dichiara: "Con l'ingresso di questa nuova società, gestita da titolari giovani, si apre un nuovo ciclo nel rapporto tra sponsor e società. L’entusiasmo, le competenze e il rinnovamento fanno ben sperare affinché questo nostro rapporto possa svilupparsi e consolidarsi sempre di più per gli anni avvenire. Do il benvenuto a Pharmap a nome della società tutta, dagli atleti ai dirigenti, nonché ai nostri appassionati e tifosi, nella speranza di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.