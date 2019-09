Volley: iniziata la stagione 2019/2020 della Saber Volo Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ partita ufficialmente la stagione 2019/2020 della Saber Volo Palermo, la squadra del Presidente Giorgio Locanto anche quest’anno disputerà il campionato nazionale di pallavolo di serie B maschile. In attesa degli ultimi rinforzi per la definizione della rosa, da qualche giorno gli atleti hanno iniziato la preparazione atletica e gli allenamenti guidati dai tecnici Nicola Ferro e Fabio Giarrusso, quest’ultimi coadiuvati dal terapista Davide Taranto. La Federazione ha fissato per il prossimo 19 ottobre 2019 l'inizio del campionato e la Saber Volo Palermo è stata inserita nel girone H che, attualmente, conta 11 squadre sulle 14 previste dalla formula. Dunque il calendario potrà ancora subire modifiche. La stesura definitiva sarà completata entro il 4 ottobre 2019. Il campionato di B quest'anno prevede Inizio regular season: 19 ottobre 2019 ed il Termine regular season: 9 maggio 2020, inizio Play Off: 16 maggio 2020 e Termine Play Off: 13 giugno 2020.