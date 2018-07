Volley femminile, Terrasini fa festa: ripescaggio in B2

La società sportiva volley Terrasini è stata ammessa al prossimo campionato nazionale di serie B2. E' arrivata infatti dalla Federazione l’ufficialità del ripescaggio e quindi della presenza del Volley Terrasini nella stagione 2018/2019

"E’ una notizia che ci riempie di felicità - dice il presidente Tony Mancino - un traguardo storico che ci ripaga dopo una stagione di sacrifici. Abbiamo conquistato il titolo di Campioni d'inverno, l'accesso ai PlayOff Promozione e oggi la meritata Serie B2 che abbiamo sfiorato in campo. Vogliamo condividere questa gioia con i nostri tifosi, con il Sindaco Giosuè Maniaci che ci ha sostenuti e con la #CittàDiTerrasini.

Un grazie va al Presidente Castronovo e al Consigliere Federale Anzalone. Adesso si preannuncia un Campionato duro e difficile, ma siamo al lavoro per completare la rosa, rendendola competitiva per salvare il titolo".