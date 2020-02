Volley, la Pharmap Saber ritorna in campo al Palaoreto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo la sosta prevista al termine del girone di andata, riprende domani il campionato nazionale di volley serie B maschile. Nel girone H, la Pharmap Saber Palermo scenderà in campo di nuovo tra le mura amiche del PalaOreto di via Santa Maria di Gesù e dovrà vedersela contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il gruppo guidato dai tecnici Ferro-Giarrusso spera di replicare il risultato della gara di andata che si concluse con un netto 0-3. Attualmente la classifica vede i palermitani a quota 22 punti dietro Letojanni e Acicastello, entrambe a 25 punti, i calabresi invece sono penultimi con una sola vittoria in questo campionato. Per l’impegno di domani, la Pharmap Saber Palermo, come già accaduto nel match contro il Letojanni, confida nel supporto e nel calore dei propri tifosi. L’appuntamento è al PalaOreto, ore 18:00, ingresso gratuito.