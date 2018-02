Volanti d'oro, trionfo assoluto per gli oscar del motorsport siciliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un successo oltre ogni aspettativa per la 13esima tornata de "I Volanti d’Oro", svoltasi sabato 17 febbraio nella stupenda location dell'Hotel Costa Verde di Cefalù. Trionfano Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa nei Rally, Enza Allotta negli Slalom e Luca Caruso nelle Salite. E’ appena calato il sipario sulla 13esima edizione de I VOLANTI D’ORO 2018, andati in scena all’interno della pregevole struttura dell'Hotel Costa Verde di Cefalù.

L'inequivocabile segnale del grande successo andato oltre ogni più rosea aspettativa è stato degnamente rappresentato dalle oltre seicento presenze fatte registrare durante la cena. Ben sette le categorie dell'automobilismo isolano coinvolte, che hanno visto ritirare sul palco circa duecento premi assegnati ai migliori interpreti delle discipline quali: rally, salite, slalom, regolarità classica, off road 4x4, Kart e rally in pista. Una serata all'insegna della convivialità, dove il sistema premiante del tutto innovativo ha mirato dritto alla spettacolarizzazione dell’evento stesso, con un corpo di ballo ed una superlativa band capace di intervallare le premiazioni con delle gradite ed emozionanti incursioni. I premi invece sono stati assegnati da un'attenta giuria composta da tecnici ed appassionati, che dapprima, hanno valutato l’esito del voto fatto registrare dal web per capire la "pancia" degli appassionati e poi, hanno decretato le loro assegnazioni.

La sezione riservata allo Slalom ha visto primeggiare la brava pilota Enza Allotta, fresca di titolo nazionale femminile, mentre, nelle salite è stata la volta del buon Luca Caruso, che ha fatto incetta di premi. Assegnazioni mirate, invece per il mondo della regolarità classica, che ha visto in sala la presenza di diversi esponenti di sodalizi siciliani di tutto rispetto, quali il Veteran Car Club Panormus, rappresentato dal Presidente Antonino Auccello, La Sicilia dei Florio, con la presenza del Presidente, il Barone Giuseppe Giaconia di Migaido, assistito dalla presidente onoraria, la Marchesa Costanza Afan De Rivera Florio, erede del compianto Don Vincenzo ed infine, il sodalizio palermitano Misilmeri Racing presieduto da Marco Bonanno, che ha ritirato tra gli applausi scroscianti dei soci presenti in sala, la scuderia agrigentina Project Team capitanata dall'imprenditore e pilota Luigi Bruccoleri, che insieme al Direttore Sportivo Salvatore Coggi, hanno premiato sul palco i piloti risultati del campionato Circuit Concordia.

Per la sezione fuoristrada 4x4, "graditissima" è stata la presenza del Vice-presidente nazionale di categoria Carlo Vannucci, capace con la sua preziosa collaborazione e conoscenza nel settore di dare il prezioso contributo nell'assegnazione dei riconoscimenti che sono andati a favore del Club Palermo Adventur 4x4, il Club Prizzi Explorer 4x4 e la nascente MRT (Montalbano Racing Team) 4x4 Off Road di Roccamena. Interessante la premiazione del settore kart che ha indirizzato il proprio sguardo verso le classifiche Aci Sport gare in pista, che dapprima ha visto il contributo del simpatico pilota Castelbuonese Vincenzo Campo nelle vesti di giurato, poi risultato anche vincitore della spettacolare quanto ardua categoria kart in pista.

Molto “rumorosa” la sezione rally in pista, che vista la massiccia presenza in sala di sostenitori della specialità, hanno tifato ed inneggiato all’inverosimile i loro beniamini, tra i quali hanno prevalso: Egidio Torregrossa pilota più spettacolare, Sergio Raccuia miglior navigatore, Calogero Lombardo miglior pilota e Alessio Profeta, che si è aggiudicato il Volante d’Oro della categoria. La sezione Rally, vera regina della serata riusciva a mantenere gli ospiti incollati alla sedia ansiosi di conoscere i vincitori della varie categorie, ed infatti così è stato; giovane promessa l'ennese Michele Beccaria, migliore nelle storiche l’Avvocato volante di Corleone Antonio Di Lorenzo, in coppia col suo fido navigatore Franco Cardella, vincitore della categoria miglior navigatore sezione storiche. Molto commoventi e toccanti, invece i momenti che hanno assegnato i premi alla memoria di due piloti scomparsi recentemente.

Mauro Amendolia, tragicamente scomparso durante l’ultima edizione della Targa Florio, a cui era dedicato il premio miglior gentleman driver vinto dal corleonese Arcangelo Palazzo, ed Antonio Stagno, campione indiscusso del volante portato via da una brutta malattia a cui era dedicato il premio per la categoria miglior pilota, vinto dal giovane driver di Prizzi Marco Pollara. La vera chicca della serata è stata l’assegnazione dei Volanti d’Oro, al "Gioielliere Volante" di Cerda Salvatore (Totò) Riolo, che dopo aver vinto la prima edizione ben 13 anni fa, ha fatto nuovamente capolino sul palco forte della stagione stellare appena trascorsa, dove insieme all'esperto navigatore palermitano Gianfranco Rappa, ha preso il via in 15 gare, riuscendo a conquistare caparbiamente prestigiose vittorie in tutta Italia, timbrando il tesserino anche in terra di sicilia con quattro vittorie assolute. La serata molto lunga è stata abilmente condotta dal Varesino Luca Del Vitto, coadiuvato dalla bella siciliana Antonella Rizzuto.

Fra i tanti illustri ospiti che con la loro presenza hanno onorato l'evento e reso omaggio ai tanti presenti, il tre volte Campione Italiano Assoluto Rally Franco Cunico, l’ex calciatore idolo e capo cannoniere dei Campionati Mondiali di Calcio Italia '90 Totò Schillaci, il giovane e promettente pilota by Project Team Stefano Baccega, che si appresta alla prossima importante stagione rallistica, il "Preside Volante" Nino Vaccarella, tre volte vincitore della Targa Florio mondiale di velocità, Il Calzolaio dei piloti Ciccio Liberto, (che ha fatto le scarpe ai più grandi piloti automobilistici di ieri e di oggi) e non ultimo il Sindaco della turistica Città normanna di Cefalù, Rosario Lapunzina. Forte di un bilancio più che positivo, tutt'oggi e più che mai la kermesse siciliana ideata dal vulcanico Marcus Salemi, si colloca di diritto tra gli eventi sportivi nazionali più rinomati. Ufficio stampa - Volanti d'Oro 2018 -

Gallery