Gara di campionato regionale karting Sicilia, vittoria di Gaspare Pollicino

Domenica 6 maggio 2018 si è disputata la 5^ prova di Campionato Regionale Piste e 3^ Prova Trofeo Interprovinciale Girone Occidentale organizzata dal connubio Karting Sicilia / Acisport e svoltasi presso il Kartodromo di Kinisia a Trapani. Gaspare Pollicino, iscritto nella categoria 125 Interprovinciale Under, si è misurato con talentuosi avversari. Degna di nota la prestazione del valevole pilota cefaludese che, partito dalla seconda posizione in griglia con un distacco di soli 00"021 dal primo, ha terminato la prefinale con la prima posizione e un vantaggio di 08''700 sul pilota alle sue spalle. Inoltre, il pilota Pollicino sceso in pista con il numero 41, ha realizzato il miglior tempo fra i piloti della sua categoria. Per il pilota, la strategia ha avuto un ruolo decisivo nel successo finale, visto che ha potuto confermare e festeggiare la prima posizione in gara 2, con un vantaggio di 04"120. Ricordiamo che Gaspare, guida i go-kart per passione da quando era ragazzo e cura personalmente la manutenzione del telaio e del motore. Questa vittoria è per noi motivo di orgoglio e lo ringraziamo per aver tenuto alto il nome di Cefalù, anche al di fuori delle mura cittadine.