Entella-Palermo, probabili formazioni: forfait Dawidowicz, emergenza in difesa

“Il volere di un gruppo può trasformarsi anche in potere. Ai miei ragazzi ho detto una cosa: vietato fare tabelle di marcia”. Così Tedino alla vigilia del match di Chiavari contro una Virtus Entella rigenerata dagli ultimi risultati. Fra i Nazionali che tornano e qualche assenza dell’ultima ora per Tedino al momento c’è più di un nodo da sciogliere. Emergenza in difesa: Dawidowicz e Accardi danno forfait e resteranno a Palermo. Aleesami invece è finalmente tornato a disposizione: difficile però vederlo in campo domani dal primo minuto. Prima convocazione per Ingegneri.

Tre impegni in una settimana possono anche voler dire un passo in avanti – o indietro - verso la Serie A. Il poker sul Carpi, il match di domani (calcio d’inizio alle 20.45) e il recupero di lunedì sera al Tardini contro il Parma. Quattro punti nelle prossime due partite darebbero la matematica certezza di aver agguantato il Frosinone al secondo posto anche in caso di vittoria dei ciociari domani. Una bella occasione per il Palermo anche se Tedino non vuole assolutamente sentire parlare tabelle. “L’ho detto più volte e sono pronto a ripeterlo oggi: dobbiamo pensare giornata dopo giornata. Per quanto mi riguarda – ha detto Tedino in conferenza stampa - non può e non deve esistere alcun tipo di calcolo, né nella mia testa né in quella dei miei giocatori. Certo – precisa - una quota da raggiungere a fine campionato magari sì. Una cosa è pensare alla soglia da raggiungere per la promozione e un’altra invece è fare dei calcoli per le prossime due o tre partite. La squadra lo sa, abbiamo sempre cercato di pensare una partita alla volta”.

Ed è proprio quando il gruppo sembrava aver trovato una quadra importante (senza i pezzi pregiati) che tornano i Nazionali. Dieci giorni in giro per l’Europa chi da una parte chi dall’altra, chi ha giocato di meno e chi invece di più. Confermare la squadra vista col Carpi o dare nuovamente fiducia a chi si aggregherà questa sera alla squadra? Per Tedino questo sarà l’ennesimo rompicapo della stagione. “Provate - ha confessato il tecnico rosanero – a mettervi per un solo istante nei miei panni: non vedo i miei giocatori da dieci giorni e nonostante questo nelle prossime ore dovrò prendere delle decisioni. E' stato un periodo molto stressante, per il gruppo ma anche per me. Da quello che ho visto non hanno giocato molto, ma hanno comunque viaggiato tantissimo in aereo e questo è un gran bel fattore. Struna non ha giocato l’ultima partita con la sua Nazionale, mentre Nestorovski è sceso in campo per 15 minuti. Quello che mi auguro è che le motivazioni e il desiderio di raggiungere un obiettivo possano avere la meglio anche sulla stanchezza fisica. Ho già parlato con Struna al telefono e da parte sua c’è stata subito la massima disponibilità nel voler scendere in campo. Con Nestorovski parlerò a fine giornata, quando raggiungerà il resto della squadra: parlerò con lui e vedrò come sta. Star via dieci giorni non è assolutamente un aspetto da poco conto. In queste partite finali il dettaglio curato e sottolineato può fare la differenza. Lavorare durante la settimana con il resto del gruppo è estremamente importante”.

Ad attendere i rosa ci sarà una Virtus Entella rigenerata dopo le ultime confortanti apparizioni. Una netto 2-0 in casa sul Parma e un 1-0 di misura in trasferta a Cremona. Due vittorie di prestigio consecutive, zero gol subiti e un calcio propositivo che in un campo sintetico può diventare letale per gli avversari. Intando Tedino fa i conti con la solita tegola dell’ultima ora: “Pawel (Dawidowicz ndr) – spiega il tecnico rosanero - ha accusato una sindrome influenzale importante che non gli consentirà di essere a disposzione. Come lui anche Accardi nelle ultime ore ha avuto qualche problema e resterà qui a Palermo insieme al polacco. Tutto ciò si è verificato a pochissime ore dalla partenza verso Chiavari. Non ci voleva, ma non possiamo piangerci addosso. Sia io che il mio staff cercheremo di trovare un equilibrio per far si che il Palermo faccia una grande partita anche domani. L’Entella è molto bene organizzata, una squadra che ha battuto 2-0 in casa il Parma e che ha vinto a Cremona. Per loro questo è un grande momento e sono sicuro che vorranno centrare il terzo successo consecutivo. Ci aspettiamo una partita complicatissima, come se giocassimo su un flipper. La palla – spiega – in questo campo sintetico rimbalza tantissimo. In casa riescono a esprimere un calcio difficile da digerire. Noi dovremo cercare di fare la nostra partita per superare anche questa ennesima sfida”.

Tedino infine ha voluto lanciare un messaggio al centrocampista bulgaro Chochev. Uno dei giocatori che il tecnico rosanero ha sempre considerato insostituibile, reduce però da qualche prestazione sottotono. “Lo attendo a braccia aperte, ma deve tornare a mordere le caviglie. Dopo otto mesi sapete benissimo quanto Ivaylo sia fondamentale per me e per la squadra. Al momento però bisogna anche tenere in considerazione il momento più che positivo che stanno vivendo Gnahorè, Jajalo e il polacco Murawski. Sono convinto però - conclude - che il fatto di avere tante valide alternative alla fine sarà il nostro vero punto di forza”.

Qui Palermo

Tedino è chiamato a compiere scelte importanti. Decisioni che in campo potrebbero anche fare la differenza. Giusto confermare La Gumina, facendo partire dalla panchina il macedone Nestorovski? Questo è uno dei tanti dilemmi che accompagnerà il tecnico rosanero nelle prossime ore. L’assenza di Dawidowicz poi non può che complicare ulteriormente la situazione. Possibile trio difensivo composto da Rajkovic, Struna e Szyminski. Per il gigante serbo sarebbe la seconda apparizione in quattro giorni dal suo recente recupero dall'infortunio. Un rischio, sommato a quello del campo sintetitco, che Tedino sembrerebbe disposto a correre. I tre perni a centrocampo saranno ancora una volta Gnahorè, Jajalo e Murawski con Rispoli a destra e Rolando a sinistra. Tre attaccanti ma una sola maglia da titolare. Fra Moreo, Nestorovski e La Gumina ad avere la meglio dovrebbe essere proprio l’attaccante palermitano che nelle ultime due apparizioni ha dimostrato di poter essere decisivo. Dietro le spalle poi non avrà un fantasista qualsiasi, ma un Coronado in ottima forma che contro il Carpi ha perfino trovato la sua prima tripletta in Italia.

Qui Entella

Due vittorie consecutive che hanno portato entusiasmo e convinzione dei propri mezzi. Pochi i 35 punti in classifica raccolti dagli uomini di Aglietti se il potenziale è lo stesso visto contro il Parma, contro la Cremonese e in trasferta con l’Empoli. Una squadra – quella ammirata – nelle ultime tre settimane molto compatta in grado di far girare bene la palle e di subire pochissimo. Il campo sintetico poi sarà un punto a favore dei padroni di casa. 3-5-2 per mister Aglietti con la coppia d’attacco composta da La Mantia e De Luca.

Probabili formazioni

Virtus Entella: Iacobucci; Benedetti, Ceccarelli, Cremonesi; De Santis, Ardizzone, Acampora, Crimi, Gatto; La Mantia, De Luca. Allenatore: Aglietti

Palermo: Pomini; Rajkovic, Struna, Szyminski; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Murawski, Rolando; Coronado; La Gumina. Allenatore: Tedino