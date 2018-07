Rimini chiama e Villabate risponde: successi per l'asd "International Paladanze"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Successi per la scuola di ballo “ASD International Paladanze” di Villabate, conseguiti agli scorsi campionati italiani di danza sportiva, organizzati da FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) che si sono tenuti a Rimini dal 5 al 15 luglio. Sul podio Cristian Giordano e Alisea Bruno: sono loro i nuovi campioni italiani 2018 nella categoria 08/09 classe C danze latino americane. Giovanissimi ma determinati: i bambini hanno dedicato la loro vittoria ai maestri. Tutti i ragazzi sono infatti seguiti dai maestri Alessandro Napoli e Giorgia Li Volsi.

Sfiorano il podio invece le coppie formate da Francesco Giordano e Claudia Maria Adelfio nella categoria 12/13 classe B3 danze latine che ottengono la 4°posizione sfidando 82 coppie; grandi soddisfazioni anche per Emanuel Lo Dolce e Aurora Rizzo nella categoria 16/18 classe C danze latine che raggiungono anche loro un 4° posto ballando da meno di sei mesi. Altra coppia di piccolissimi che sfiora il podio è quella formata da Francesco Militello e Sofia Napoli, nella categoria 10/11 classe B2 danze latine.

Ottimi risultati ottenuti anche da altre coppie che frequentano la Scuola di danza “ASD International Paladanze” come Simone Giardina e Martina Adelfio che, alla loro prima esperienza al campionato italiano, ottengono il 34esimo posto nella loro categoria 12/13 B3 danze latine. Il 22esimo posto è conquistato dalla coppia formata da Vincent La Franca e Giulia Oneto nella categoria 16/18 B2 danze latine: non è poco se a sfidarsi erano 72 coppie più agguerrite che mai e con un altissimo livello di ballo. Onori anche alla coppia formata da Daniele Rizzo e Alessia Costa per avere conquistato il 33esimo posto nella categoria 10/11 C danze latine.

