Torneo di calcio a 5 a Villa Tasca

Torneo calcio a 5 in occasione del 60esimo anniversario della nostra parrocchia e all'interno del programma dei festeggiamenti di Maria SS Mediatrice a VillaTasca. i Tornei di Calcio a 5 relativi alle categorie “Piccoli” e “Senior” si svolgeranno entrambi martedì 29 maggio. Si inizierà alle 16 con le gare dei “piccoli calciatori”, seguirà la premiazione e poi dalle 20 in campo “gli Open” con le relative gare e premiazione finale. Siete invitati a tifare in allegria e a far festa al campetto sportivo dell'oratorio Maria SS Mediatrice di via Auteri 1.

Potete seguire dalle 16 e dalle 20 anche la diretta streaming delle gare sul canale Facebook “Circolo Parrocchiale Maria SS Mediatrice” con la Telecronaca e le interviste Live di Andrea Dieli. Si ringrazia il nostro parroco, Don Fabrizio Moscato, Piero Tuzzolino e Fabio Errera. Si ringraziano i nostri sponsor e Mirko Di Giovanni.