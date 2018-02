Automobilismo, volanti d'oro: premiato il Veteran car club Panormus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta sabato 17 febbraio presso l'hotel Costa Verde di Cefalù l'edizione 2018 dei Volanti d'Oro, premiazione ideata da Marcus Salemi, (organizzazione Siciliarally) che nel suo format non parla necessariamente la lingua delle classifiche, ma soprattutto di merito e condivisione. Ben sette le categorie premiate (rally, salita, slalom, fuoristrada 4x4, regolarità classica, Kart) che hanno coinvolto e richiamato una grandissima fetta della Sicilia dei motori, infatti, le presenze in sala durante la prestigiosa cena di gala accompagnata dal piacevole ritmo della premiazione patrocinata dall'Automobile Club Palermo, sono state oltre seicento. Un successo andato oltre ogni più rosea aspettativa, che si colloca di diritto tra gli eventi più attesi e sentiti che ogni anno onorano le gesta sportive, l'impegno e la passione di tanti conterranei che praticano le discipline motoristiche in terra di Sicilia e non solo. Alla presenza dei giurati che hanno attentamente curato le mille sfaccettature e, degli onorevoli ospiti d'onore, come il professore Nino Vaccarella, tre volte vincitore della Targa Florio mondiale di velocità, Gianfranco Cunico, tre volte campione italiano assoluto Rally e il simpaticissimo Totò Schillaci, idolo calcistico e capo cannoniere dei mondiali Italia 90, tantissimi i riconoscimenti consegnati (tra gli applausi) sul grande e scenografico palco allestito egregiamente ad hoc dagli addetti ai lavori, che ha visto i microfoni affidati al bravo presentatore Luca Del Vitto, coadiuvato da Antonella Rizzuto, volto noto di importanti reti televisive e radio siciliane. Fra i tanti esperti del volante e del quaderno delle note, l'organizzazione dei Volanti d'Oro ha voluto chiamare in causa anche le scuderie automobilistiche, alcuni addetti ai lavori che hanno contribuito a divulgare e promuovere il motorismo in tutte le sue forme ed ancora, diverse Associazioni culturali e sportive che si sono distinte nel panorama motoristico. Tra queste a ritirare l'ambito riconoscimento è stata la volta del Veteran Car Club Panormus, rinomata compagine palermitana capitanata da Antonino Auccello (organizzatore del Giro di Sicilia e di altri prestigiosi eventi motoristici internazionali e turistico-culturali).

La prestigiosa associazione culturale La Sicilia dei Florio, presieduta da barone Giuseppe Giaconia di Migaido, assistito dalla presidenza onoraria che vede l'importante presenza della marchesa Costaza Afan De Rivera Florio, quali promotori ed organizzatori di eventi che si ispirano alle gesta del sempre compianto Don Vincenzo Florio, ideatore del mito Targa Florio. L'asd. Misilmeri Racing, capitanata da Marco Bonanno, per essersi distinta nell'organizzazione di eventi motoristici quali, slalom, raduni auto e moto storiche, passeggiate culturali, regolarità classica, che hanno interessato diverse località della Sicilia. La Fif (Federazione Italiana Fuoristrada) che ha visto la presenza sul palco del Vice-presidente Carlo Vannucci; il Club Palermo Adventur; il club Prizzi Explorer 4x4 e la nascente asd MRT (Montalbano Racing Team) 4x4 Off Road di Camporeale, che vede alla regia il vulcanico ed instancabile Biagio Montalbano, appassionato doc delle due e quattro ruote tassellate, per l'impegno volto all'organizzazione dei raduni fuoristrada, capace di richiamare l'attenzione e la presenza di tanti appassionati siciliani che lo raggiungono da ogni parte della Sicilia. - Sicuramente arduo compito provare a raccontare in poche righe il cuore e la grandezza di Volanti d'Oro 2018 e i suoi uomini, (duecento circa il numero dei premi consegnati) che hanno saputo nuovamente guardare oltre il convenzionale, infatti, le righe che avete appena letto, sono appena il contorno di un piatto ricchissimo che esalta in egual maniera una storia bellissima chiamata automobilismo. Definisco Volanti d'Oro, come uno smisurato turbinio di emozioni dentro un contenitore unico nel suo genere.