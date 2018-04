Settimana blu per l’autismo, veleggiata di sensibilizzazione alla Cala

Veleggiata di sensibilizzazione in occasione della settimana blu per l’autismo domenica 8 aprile alla Cala. L’evento, alla sua terza edizione, è organizzato dalla Lega navale italiana, in collaborazione con l'associazione Aurora Onlus.

L’inizio della manifestazione, patrocinata dalla Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, delegazione Sicilia e dalla Croce Rossa - Comitato di Palermo - è previsto per alle 10,30 al Polo LNI “Oltre le barriere”, dove i ragazzi, insieme alle famiglie e ai soci della Lega navale italiana, saliranno sulle barche con bandiere, striscioni e palloncini.

Alle 11.30 di fronte il Foro Italico si raduneranno tutte le imbarcazioni ed i bambini richiameranno l’attenzione delle persone a terra con il lancio di palloncini biodegradabili blu, colore dominante della giornata che riprende la campagna “light it up blue” organizzata da Autism Spesks, suonando fischietti e trombe, seguirà un grande applauso che unirà tutti sia a bordo che a terra. La veleggiata proseguirà fino all’ora di pranzo.

La Lega navale italiana - sezione di Palermo Centro - e l’Associazione Aurora Onlus hanno attivato già nel 2016 un protocollo con lo scopo di promuovere la nautica e l’ambiente marino come attività socio-riabilitativa di supporto e di inclusione per i ragazzi autistici. La manifestazione è realizzata con la partecipazione ed il contributo delle seguenti associazioni del territorio: Teach House; Associazione Sotto lo stesso Sole, il Parco della Salute., il sottomarino Asd e Fuori dagli Schemi Asd.