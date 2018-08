Arrivano i "giganti del mare", tutto pronto per la Palermo-Montecarlo

A meno di tre settimane dalla partenza sono 55 le imbarcazioni che hanno confermato la partecipazione alla 14/ma edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d'altura in programma il prossimo 21 agosto, organizzata dal circolo della Vela Sicilia insieme allo Yacht Club de Monaco e lo Yacht ClubCosta Smeralda, il Comune di Palermo, l'assessorato regionale del Turismo e la Fondazione Sicilia.

La flotta della Palermo-Montecarlo, tappa del campionato italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, circuito di regate ideato dall'International Maxi Association e riservato ai "giganti del mare", sarà ormeggiata nel rinnovato Marina di Villa Igea, base logistica di un evento che avrà il suo apice il 21 agosto, quando - lasciato il Golfo di Mondello - i partecipanti saranno impegnati lungo una rotta di oltre 500 miglia fino al Principato di Monaco intermezzata dal passaggio per un "gate" posto di fronte a Porto Cervo. Alla vigilia della partenza della regata farà tappa a Palermo anche il celebre velista Mauro Pelaschier, testimonial della One Ocean Foundation impegnato nel suo giro d'Italia a vela per diffondere il messaggio della salvaguardia dei mari.