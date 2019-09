Vela classe Moth e triathlon: oro per Monfrecola e Bruni del circolo Lauria

Ancora una giornata di successi per gli atleti del club Canottieri Roggero di Lauria. Dal triathlon alla classe Moth (il Moth è un natante a vela da regata ndr), medaglie d'oro per il circolo palermitano. Podio più alto per Dario Monfrecola impegnato a Sanremo e per Francesco Bruni ad Arco di Trento sul Lago di Garda. Bruni si laurea campione italiano Moth assoluto e master. Timoniere di Luna Rossa Team Prada Pirelli nella prossima Coppa America, Bruni ha lasciato 8 punti a Carlo De Paoli Ambrosi, Circolo Vela Torbole.

Gradino più alto del podio e nono assoluto nel Triathlon per Dario Monfrecola, alla diciottesima edizione del Portosole Sanremo Olympic Triathlon.

"È stato un piacere rappresentare il Lauria a Sanremo in una bella gara come questa", ha commentato Monfrecola. "Ci congratuliamo con i nostri atleti - affermano il presidente del circolo Lauria Giorgio Matracia e il direttore sportivo Maurizio Floridia -. Sono successi doppiamente importanti che servono anche da stimolo per le nuove generazioni che stiamo crescendo nelle diverse discipline. Dalla vela al nuoto, dal canottaggio alle tavole a vela".

