Vela, a Mondello il campionato nazionale d'area Ionio e basso Tirreno

Si fa sul serio nei campi di regata del golfo di Palermo e di Mondello per il campionato nazionale d’area Ionio e basso Tirreno, appuntamento valido per la qualificazione al campionato assoluto italiano d’altura assegnato da Federvela – Uvai. Oggi è il giorno delle verifiche tecniche, da domani fino a domenica le protagoniste saranno le barche che parteciperanno alla regata più prestigiosa della VII Zona Fiv, organizzata dai Circoli Velici Riuniti, denominazione sotto la quale lavorano fianco a fianco i circoli storici palermitani Club Canottieri Roggero di Lauria, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Centro Velico Siciliano, Lega Navale Italiana Palermo e Yacht Club Mediterraneo.

Proveranno a difendere il titolo i vincitori della passata edizione disputata a Cefalù: per il gruppo A il Vismara 41 “QQ7” di Michele Zucchero della Lega Navale Italiana Palermo; per il gruppo B l’X35 “Irascibile” di Luca Cincimino della Lega Navale Italiana Siacca. Grandi aspettative anche per “Joy” di Giuseppe Cascino del Centro Velico Siciliano e il Bad 37 “Obi One” armato dal Circolo della Vela Sicilia con a bordo i ragazzi della scuola di vela allenati da Domi Aiello. La flotta che si sfiderà nei tre giorni di regate a bastone sarà formata da un livello medio piuttosto alto di equipaggi: per sfidare i team palermitani arriveranno da Reggio Calabria, Catania, Siracusa, Messina, Sciacca e Licata. C’è attesa per il licatese “South Kensington” di Massimo D’Andrea, per gli etnei “Tetta” di Giacomo Dell’Aria, “Squalo Bianco” di Concetto Costa, “Bluette” di Mario Zappia e per il termitano Francesco D’Asaro a bodo della sua “Alboran”. I curiosi potranno avvicinarsi se non alle regate semplicemente alle barche che saranno già tutte ormeggiate alla Cala a disposizione per i controlli del comitato organizzatore fino alle 19 di oggi, giovedì 25 aprile.

Il programma della manifestazione:

25 aprile — Perfezionamento iscrizioni, controlli di stazza e apertura segreteria regate.

26 aprile ore 9,30 — Briefing26 aprile — Regata/e sulle boe.

27 aprile — Regata/e sulle boe.

28 aprile — Regata/e sulle boe e premiazione.