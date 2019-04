Vela, campionato nazionale: Qq7 difende il titolo e trionfa a Mondello

In archivio il campionato nazionale d’area Ionio e basso Tirreno, appuntamento valido per la qualificazione al campionato assoluto italiano d’altura assegnato da Federvela – Uvai, organizzato dai Circoli Velici Riuniti, denominazione sotto la quale lavorano fianco a fianco i circoli storici palermitani Club Canottieri Roggero di Lauria, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Centro Velico Siciliano, Lega Navale Italiana Palermo e Yacht Club Mediterraneo. Ad avere la meglio nelle tre giornate di regate nell’overall gruppo A il Vismara 41 “QQ7” di Michele Zucchero della Lega Navale Italiana Palermo che aveva vinto anche la scorsa edizione della regata disputata a Cefalù. Nell’overall del gruppo B primo posto per l’M37 “Sekeles” di Antonino Pollicino della Lega Navale sezione di Messina.

Le classifiche dei vari raggruppamenti hanno visto primeggiare “QQ7” anche in ORC 1; in ORC 2 primo posto per “Joy” di Giuseppe Cascino del Centro Velico Siciliano; in ORC 3 prima posizione per “Squalo Bianco” di Concetto Costa del Circolo Nautico Nic di Catania; in ORC 4 successo per “Ricomincio da tre” di Antonino Miceli della Lega Navale sezione di Siracusa. Nella categoria Gran Crociera, infine, vittoria per “Scursunera” di Giorgio Chiri del Centro Velico Siciliano.

A caratterizzare l’ultima giornata della regata più prestigiosa della VII Zona Fiv, le condizioni meteomarine perfette per disputare prove avvincenti e divertenti per tutte le barche al via. Anche le condizioni di vento del secondo giorno erano state eccezionali al punto che il comitato di regata ha potuto fare disputare tre prove.

Le classifiche complete e le foto della regata sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione cnapalermo2019.it.