Il campionato vela 29er entra nel vivo: al via la seconda giornata di prove a Sferracavallo 

Entra nel vivo, stamani, con la seconda giornata di prove la tappa siciliana del Campionato nazionale di vela della classe 29er, in corso a Sferracavallo. Nello specchio d’acqua antistante il porticciolo del borgo marinaro a sfidarsi, oggi, con quattro prove, a partire dalle 11, saranno 40 equipaggi (80 velisti, due per imbarcazione), tra italiani, russi e maltesi.

Ieri, il debutto con lo skipper meeting alla presenza del vice sindaco del Comune di Palermo, Sergio Marino, che ha tenuto a battesimo il primo evento nazionale del Circolo Velico Sferracavallo, presieduto da Giuseppe Giunchiglia. La giornata ha offerto al pubblico di terra temperature estive ma non è stata magnanima con i velisti. Il vento di scirocco, proveniente da sud, con qualche salto di troppo, ha permesso la disputa di sole due prove delle quattro in programma.

Prove che hanno confermato i pronostici, portando in vetta, nella classifica provvisoria, l’equipaggio russo con Vasilii Andrew e Leonid Pushev seguiti dalle palermitane Sofia e Marta Giunchiglia del Circolo Velico Sferracavallo, da Gaia Falco e Rosolino Roberta del C.R.V. Italia e ancora da Biagio Zeno Santini e Marco Misseroni del Circolo Velico Arco. La sfida per conquistare la prima tappa del campionato nazionale 29er è ancora tutta aperta. Le regate si concluderanno domenica pomeriggio. La manifestazione è organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la classe 9er e con il patrocinio del Comune di Palermo.

La 29er, se di più ridotte dimensioni rispetto al fratello maggiore olimpico 49er, è un natante a vela da regata ad alte prestazioni, planante sia di bolina che di lasco fin dai 6/7 nodi e di capace di raggiungere con venti medi e forti velocità superiori al vento. Non mancherà di dare spettacolo nello specchio di mare di Sferracavallo.

Il Circolo Velico Sferracavallo è nato nel 2016 dal desiderio del presidente Giuseppe Giunchiglia di promuovere lo sport della vela e di valorizzare una delle più belle borgate marinare vicine alla città di Palermo. Negli obiettivi del gruppo di amici fondatori del CVSferracavallo, amanti del mare e della vela, il raggiungimento di prestigiosi traguardi in campo nazionale ed internazionale sia dal punto di vista sportivo che sociale. La base del circolo è in via Barcarello, 87 a Sferracavallo.