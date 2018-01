Neve, famiglia e Dubai: il Capodanno dei giocatori del Palermo

Come hanno trascorso il Capodanno i giocatori del Palermo? Nessun “caso” Nainggolan in casa rosanero. Il modo in cui il Ninja ha passato le feste di fine anno ha diviso in pochissimo tempo sia i tifosi della Roma che quelli sparsi un po’ per tutta l’Italia. Gli uomini di Tedino, invece, hanno preferito trascorrere la notte di San Silvestro in maniera completamente diversa. Il tema delle feste per gran parte dei giocatori rosanero è stato “Capodanno in famiglia”.

E' il caso ad esempio di Andrea Rispoli che insieme alla sua compagna palermitana Nadine ha trascorso le ultime ore del 2017 davanti a un camino. Aspettando le cavalcate di Rispoli in campo, il terzino rosanero si è voluto divertire e rilassare sciando a Roccaraso, in Abruzzo, immaginando magari di essere nella sua tanto amata corsia di destra. Anche Coronado e Trajkovski hanno preferito trascorrere il Capodanno in famiglia, aspettando l’inizio della preparazione previsto per il 9 gennaio.

Capodanno ad Abu Dhabi invece per Thiago Cionek e la sua fidanzata, con tappa obbligatoria al “Ferrari World” il primo parco progettato con temi connessi al Cavallino Rampante. Vicini ma non troppo Cionek e il portierino croato Posavec che ha preferito trascorrere il Capodanno nelle fantastiche spiagge di Dubai in compagnia della sua fidanzata. A Monachello, invece, è bastato spostarsi soltanto di qualche chilometro per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: ha passato le feste a Palma di Montechiaro, paese in provincia di Agrigento. L’attaccante siciliano ha così potuto regalare la sua maglia con tanto di dedica a Piero Barone, leader del gruppo musicale italiano de “Il Volo”. Il primo impegno del nuovo anno: Spezia-Palermo il 20 gennaio.

