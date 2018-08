Cemento maledetto: Cecchinato subito fuori a New York

Continua la maledizione del cemento per Marco Cecchinato che dopo le splendide settimane vissute tra Parigi (semifinale al Roland Garros) e Croazia (vittoria a Umago, sulla terra), non riesce a ritrovarsi. Il palermitano viene subito eliminato al primo turno degli US Open 2018. Dopo le sconfitte a Toronto, Cincinnati e Winston-Salem, arriva anche quella nell’ultimo Slam dell’anno. Vince - e lo fa contro pronostico - il francese Julien Benneteau, numero 58 del mondo, all'ultima recita della carriera. Il transalpino si è imposto in rimonta in quattro set con il punteggio di 2-6 7-6 6-3 6-4 dopo tre ore e ventitré minuti di gioco.

E dire che Cecchinato - che rimanda quindi ancora una volta la prima vittoria sul cemento - era partito alla grande, dominando il primo set. Il palermitano era riuscito nel quarto game (alla quarta palla break) a strappare il servizio a Benneateau e a portarsi sul 3-1. Un set vinto agevolmente per 6-2 che non lasciava presagire il crollo seguente. "Ceck" - arrivato a New York da numero 21 del mondo - era partito sprintando anche nel secondo set, ma dopo essersi issato sul 2-0 si è fatto controbrekkare dal francese che si è aggiudicato il set per 7-5.

Il palermitano è calato vistosamente e sono aumentati gli errori non forzati. Benneteau, 36 anni, sfidando il caldo di New York, ha poi liquidato il palermitano vincendo 6-3, 6-4 anche gli altri due set.