Una doppia vittoria e una sconfitta per le giovanili di rugby

Si chiude con una vittoria e una sconfitta la Domenica di Rugby per le Under 14 della Rugby Palermo e l’Under 18 della XV R.S.O. (Rappresentativa Sicilia Occidentale, Palermo, Nissa e Trapani). I Quattordicenni della Rugby Palermo vincono entrambe le gare del triangolare disputato a S. Teodoro di Catania Contro i Briganti di Librino per 38-0 per le mete di Gioè, Pampalone, Maganuco, Basile(3) e 19-0 contro il Misterbianco per le mete di Basile(2) di cui una realizzata da Maganuco, Bruno e Alimena. Sconfitta invece per l’Under 18 sempre contro i Briganti per 29-6 nel girone 1 del campionato regionale. Il prossimo impegno per la XV RSO sarà il 27 Gennaio in casa alla Fincantieri contro la prima in classifica, la CLC Messina.

Ecco i risultati e la classifica Campionato regionale Under 18 - Girone 1 Ottava giornata - 20/01/2019 Amatori Catania - Amatori Catania 1963 14 - 50 Briganti Librino CT - XV R.S.O. 31 - 6 CLC Messina - San Gregorio 18 - 12 CLASSIFICA (alla prima giornata di ritorno) CLC Messina 38 -San Gregorio 30- Ragusa Union 21* Amatori Catania 1963 20- XV R.S.O. 15*- Briganti Librino CT 13 -Amatori Catania 4 -CAS Reggio Calabria (Ritirato) *Una partita in meno (CAS Reggio Calabria ritirato dal campionato) (Briganti Librino CT 4 punti di penalizzazione) Prossimo turno (seconda giornata di ritorno) - 27/01/2019 XV R.S.O. - CLC Messina Ragusa Union - Briganti Librino CT Amatori Catania - San Gregorio

