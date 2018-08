Una corsa per la vita: Ferragosto run a Villagrazia di Carini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un sabato ,11 agosto ’18, speciale e di corsa in ricordo di Nino Troia e Mimma Zingale quello organizzato da Crescere Insieme Onlus Carini a Villagrazia di Carini (PA) in collaborazione con l’ASD Polisportiva Pegaso Athletic, l’evento denominato “Una Corsa per la Vita – Ferragosto Run” sarà valido come prova Challenger del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso ABACUS/Per…Correre. Il ritrovo è fissato alle ore 18,30 presso il magnifico Baglio a Villagrazia di Carini (PA) Via Cristoforo Colombo con partenza alle ore 20,00 sulla distanza di 7000 metri e vedrà salire sul podio i primi tre di ogni categoria, la manifestazione voluta fortemente dalla Associazione Crescere Insieme Onlus Carini oltre a ricordare le figure di Nino Troia e Mimma Zingale vuole promuovere e valorizzare attraverso lo sport uno dei luoghi più belli e caratteristici della Sicilia. Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire tramite il sito www.speedpass.it . Info www.biorace.it