Si corre il Trofeo Città metropolitana di Palermo: in gara anche due ultraottantenni

Domenica 2 settembre in città si disputerà il secondo Trofeo Città metropolitana di Palermo. Si parte alle 10.15 da via Libertà (nei pressi di piazza Mordini). Sono circa 500, e arriveranno da tutta la Sicilia, gli atleti che parteciperanno alla gara podistica, valida come undicesima prova del Grand Prix regionale di corsa su strada e ottava del GP provinciale. In gara anche gli ultraottantenni, Pantò e Caldarella. La squadra più rappresentata è l’Universitas Palermo, società organizzatrice, che schiera 56 podisti al via. A seguire la Trinacria Palermo con 40, il Marathon Monreale con 34, la Polisportiva Pegaso con 25, Amatori Palermo e Fiamme Cremisi Trapani con 19.

L’atleta donna meno giovane in gara è Rosaria Lanza. Ci saràa anche Francesco De Trovato, l'atleta con più primavere (ben 85). Insieme a lui l’inseparabile coetaneo Antonino Macaluso, più giovane di alcune settimane. Linea verde rappresentata da Giuseppina Rinaldi e Dario Longo, rispettivamente 23 e 22 anni. La categoria con più atleti in gara è la SM50 con 73 atleti al via. A seguire la SM45 (62) e la SM55 (64). Al femminile, la categoria più numerosa, è la SF45 con 21 atlete, seguita dalla SF50 con 17. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la sfida furono Osama Zoghlami e Laura Speziale. La gara si svilupperà su un circuito di 2,5 km omologato dalla FIDAL da ripetere 4 volte per un totale di 10 km, con partenza e ed arrivo in via della Libertà, nei pressi di piazza Antonio Mordini. Start alle ore 10.15, prima però spazio alle categorie giovanili che apriranno la giornata di sport.

Il percorso

Partenza ore 10.15 da via della Libertà (nei pressi di piazza Antonio Mordini) – via Libertà – piazza Ruggiero Settimo – via E. Amari – via La Lumia - via F. Turati – via della Libertà – con giro di boa poco prima del quadrivio via Notarbartolo/via Duca della verdura – arrivo via della Libertà (nei pressi di piazza Antonio Mordini).

Il programma

Ore 8:00 – Ritrovo giuria e concorrenti Piazza Antonio Mordini (Piazza Croci)

Ore 9:00 – Partenza Esordienti C/B: 300 metri

Ore 9:20 – Partenza Esordienti A: 600 metri

Ore 9:30 – Partenza Ragazzi: 1.000 metri

Ore 9:45 – Partenza Cadetti e Allievi: 2.000 metri

Ore 10.15 – Partenza Batteria Unica 10 km cat. Jun/Pro/Ass/Master

Ore 11.30 – Cerimonia di premiazione