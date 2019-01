Trofeo Chiaramonte, al via la kermesse motoristica palermitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Organizzata dal rinomato sodalizio palermitano Veteran Car Club Panormus, si svolgerà domenica 27 Gennaio 2019, l'attesa kermesse sportiva e culturale denominata Trofeo Chiaramonte - Castello di Caccamo. Ormai ai nastri di partenza la stagione rombante del rinomato sodalizio palermitano VCCPanormus presieduto da Antonino Auccello, che insieme alla macchina organizzativa tutta ha assicurato ai tantissimi soci ed appassionati, un programma stagionale di alti livelli con diversi appuntamenti di grande interesse.

Bella, attesa ed importante come una "prima alla scala", gli appassionati delle auto vintage e non solo, si ritroveranno sotto il segno della passione, domenica 27 Gennaio presso il Museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio della Città palermitana di Termini Imerese, dove a partire dalle ore 08,00 e fino alle 09,00, si svolgeranno le rituali operazioni di verifica concorrenti e la consegna del road book. Sarà anche una bella occasione per visitare lo stesso Museo termitano che custodisce momenti della indimenticabile Targa Florio di velocità, mentre, alle ore 09,30 il Direttore di manifestazione Mariano Cuccia, indicherà il via alla prima auto partecipante. Road book alla mano gli equipaggi concorrenti faranno tappa nella vicina cittadina di Trabia, dove ad attenderli sul centrale Corso La Masa, ci saranno le prove di precisione della regolarita classica, che infine decreterarro i vincitori delle rispettive Cat. ammesse.

Terminate le prove di precisione, la carovana rumoreggiante andrà alla volta della storica cittadina di Caccamo, dove si svolgeranno alcune importanti visite culturali che interesseranno il Duomo ed alcune chiese, che arricchiranno le personali conoscenze della meravigliosa terra di sicilia, incantevole paradiso di architettura, storia, tradizioni e bellezze paesaggistiche uniche al mondo (un vero museo a cielo aperto). Terminato il piacevole momento culturale gli amici partecipanti andranno alla volta di un noto ristorante della stessa Città di Caccamo, dove si svolgerà il pranzo, la premiazione. Saranno premiati i primi cinque classificati della Cat. Driver, i primi cinque della Classic, i primi cinque della Modern, il primo equipaggio femminile ed il primo classificato della Cat. "Under" 30". Proprio per quest'ultima Categoria è stata prevista la riduzione del 50% quote di iscrizione.

Per le info inerenti al programma ed alla scheda di iscrizione potete contattare il seguente recapito telefonico VCCPanormus 091 522090 E-mail segreteriavccpanormus@hahoo.it E- mail marianocuccia@gmail.com Locandina: Pippo Scuderi Fonte: Sebastian Feudale