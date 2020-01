Campionato Nazionale di Ju-Jitsu, tripletta per la polisportiva Bonagia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Week End all'insegna dell'Oro per gli atleti della polisportiva Bonagia di Palermo. Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio 2020 a Scafati (SA) si è svolta la II edizione del Campionato Nazionale 2020 di Ju-Jitsu organizzato dalle federazione F.J.J.I. valevole per il Ranking Nazionale. Sui tatami sono saliti sei nostri atleti del settore Ju-Jitsu accompagnati dal D.T. del settore il M° Fabio Giuffrida.

Con orgoglio la Polisportiva Bonagia si fregia di ben Tre Campioni Nazionali: Simona Bonomolo - Prima Classificata- Medaglia D'oro- Campionessa Nazionale !; - Cetty Di Marco - Prima Classificata- Medaglia D'oro- Campione Nazionale; - Paolo Marceno' - Primo Classificato - Medaglia D'oro- Campione Nazionale; - Giuseppe Gallina - Secondo Classificato - Medaglia D'argento - Vice Campione Nazionale - Samuele Facella -Terzo Classificato - Medaglia Di Bronzo.

Domenica 26 Gennaio a Capo D'Orlando (Me) si è tenuta la prima prova del Campionato Individuale Gold Jun. e Sen. di Ginnastica Artistica Femminile organizzato dal C.R. Sicilia della Federazione Ginnastica D'Italia. In gara si è esibita la nostra brava campionessa Roberta Firicano , non al 100% di forma fisica in seguito ad un infortunio patito due giorni prima della gara , raggiungendo nonostante tutto il terzo posto assoluto della classifica finale Gold fascia J1. Nella fattispecie Robertina si è classificata seconda al Volteggio, terza alle Parallele e Quarta al Corpo Libero e alla Trave . Accompagnata dal suo maestro Aldo Ferraro , dalla Prof.ssa Patrizia Cirrincione e dal consigliere Maria Burzotta , Roberta è riuscita nell'impresa riuscendo a salire sul podio. Una menzione merita il nostro maestro Fabio Giuffrida.

