Al Barbera ci sarà il "palco delle leggende": posto riservato per le vecchie glorie del Palermo

Dalla notte dei campioni al palchetto dei campioni. E’ questa l’ultima iniziativa targata Hera Hora. Da oggi e per sempre tutte le vecchie glorie del Palermo avranno un posto riservato in tribuna per assistere alle partite casalinghe del nuovo Palermo. Un’iniziativa che si pone come obiettivo quello di dare continuità alla grande passerella di campioni che ha fatto andare in visibilio i ventimila presenti del Renzo Barbera.

“Per ogni partita casalinga – si legge sulla pagina Facebook della società – in tribuna è stato pensato un apposito spazio che accolga di volta in volta chi tra i vecchi giocatori e allenatori del Palermo vorrà assistere alle nostre partite. Un “palco” leggende per non dimenticare mai da dove veniamo”.

E chissà se già dalla prossima partita casalinga del Palermo, domenica 8 settembre contro il San Tommaso, dalla tribuna non spunti a sorpresa qualche ex conoscenza, magari qualcuno che per impegni personali non è riuscito a partecipare alla grande festa di ieri.