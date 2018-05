Al via la Mondello Cup 2018, prima tappa del circuito nazionale di Triathlon

Prenderà il via sabato prossimo, 12 maggio, la Mondello Cup 2018, una delle manifestazioni di Triathlon più belle d’Italia, giunta ormai alla quarta edizione. La gara quest’anno, patrocinata da Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo, è stata inserita nel calendario Fitri come “Prima tappa del circuito nazionale di Triathlon” su distanza Sprint. Un percorso di 750 metri nello splendido golfo di Mondello, 20 km di bici all’interno del Parco della Favorita e 5 km di corsa sul lungomare di Mondello. Contestualmente sarà anche tappa del “Sicily Triathlon Series”.

Quest’anno la gara sarà disputata di sabato pure per favorire in orario serale il party di inaugurazione del Circuito Nazionale. Parteciperanno anche atleti Elitè che hanno preso parte alla Finale di Grand Prix 2017. Prenderanno parte 350 atleti provenienti da tutta Italia, di cui 270 gareggeranno per conquistare il podio del Campionato Italiano di triathlon e altri 80 atleti tra giovani, giovanissimi e paratriathelti si sfideranno per vincere il trofeo regionale di Aquathlon. L’assistenza in acqua sarà garantita dall’Acs “Cani di Salvataggio” con l’ausilio di due acquascooter attrezzati per il salvamento in mare. Per l’assistenza medica invece ci saranno due ambulanze lungo il percorso e una tenda medica in prossimità dell’arrivo. In ogni postazione sarà presente un medico e personale paramedico.

Ad ogni giro di corsa e all’arrivo, sarà presente un punto ristoro con acqua e acqua con sali minerali. Tutto il percorso sarà interamente chiuso al traffico per garantire la totale sicurezza degli atleti. Le pattuglie della polizia municipale saranno integrate con una quarantina di volontari dell’associazione “Moto Club Pellegrini”. Verranno premiati i primi tre assoluti M/F con coppe e montepremi per Gara Gold e i primi tre Classificati di ogni categoria M/F.

I percorsi

Nuoto

La partenza è localizzata per tutte le categorie dalla spiaggia davanti al circolo nautico “Albaria”, 1 giro da 750 metri da percorrere in senso orario, due boe da tenere tutte a destra. Distanza della prima boa 300 metri. Tutto il percorso sarà garantito dalla presenza della ACS a bordo di acquascooter, canoe e sub per il controllo, 1 gommone di salvataggio e 1 gommone giuria.

T1

Ingresso in zona cambio dalla spiaggia lato Lauria, e uscita all'altezza dell'Albaria.

Bici

Tre giri, da percorre in senso antiorario, per un totale di 21,9 km così suddivisi:

- trasferimento dalla zona cambio all’inizio del giro: 3,3 km con leggera salita;

- tre 3 giri da 5 km;

- trasferimento rientro zona cambio: 3,6 km con leggera discesa;

- percorso tutto pianeggiante.

Sul percorso, oltre alle forze di polizia municipale, saranno disposti circa 40 addetti alla protezione civile per assicurare la sicurezza a tutti gli atleti.

Frazione corsa

Quattro giri da percorre in senso orario, per un totale di 5 km. Un ristoro con acqua e integratori in prossimità del giro di boa (4 passaggi). Presenza di zona verde segnalata - lunghezza 80 metri- all’interno della quale gli atleti dovranno lasciare i rifiuti (bottigliette, spugne, confezioni integratori). Anche in questo caso, sul percorso, oltre alle forze di polizia municipale, saranno disposti 30 addetti alla protezione civile per assicurare la sicurezza a tutti gli atleti.

Il programma

TRIATHLON SPRINT AGE GROUP

7.30 - Apertura zona cambio Uomini/Donne

8.40 - Chiusura zona Cambio Uomini/Donne

8.40 - Briefing

9 - Partenza Donne

10.30 - Partenza Uomini

AQUATHLON CATEGORIE GIOVANILI E PARATRIATHLON

12.30 - CATEGORIA MINICUCCIOLI

12.40 - CATEGORIA CUCCIOLI

12.50 - CATEGORIA ESORDIENTI

13.15 - CATEGORIARAGAZZI/E

13.30 - CATEGORIAYOUTH A/B E JUNIOR

14.00 - PASTA PARTY

14.15 - PREMIAZIONE