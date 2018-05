Mondello Cup 2018, sul podio la Raschiani Pavese

Si è conclusa con un gran successo di partecipanti la Mondello Cup 2018, giunta ormai alla quarta edizione. Primo sul podio, vincitore assoluto, Michele Sarzilla, della Raschiani Triathlon Pavese, con un tempo di 59 minuti e 17 secondi. La stessa società ha conquistato, nella gara maschile, i primi quattro posti. Dopo Sarzilla, si sono piazzati in ordine di arrivo Thomas Franc Previtali (59’ 52’’), Davide Ingrillì (1h 26’’) e Michele Bonacina (1h 49’’).

La stessa società ha guadagnato i primi tre piazzamenti nella classifica assoluta donne. Primo posto per Bianca Seregni , seconda Carlotta Bonacina e terza Giorgia Palieri. La gara quest’anno, patrocinata da Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo, è stata inserita nel calendario Fitri come “Prima tappa del circuito nazionale di Triathlon” su distanza sprint. Un percorso di 750 metri nel golfo di Mondello, 20 km di bici all’interno del Parco della Favorita e 5 km sul lungomare di Mondello. Contestualmente sarà anche tappa del “Sicily Triathlon Series”.

Stasera è in programma il party di inaugurazione del Circuito Nazionale alle terrazze del mercato Excelsior.

Questa mattina hanno preso parte anche atleti Elitè della Finale di Grand Prix 2017. In totale 350 atleti provenienti da tutta Italia. L’assistenza in acqua è stata garantita dall’Acs “Cani di Salvataggio” con l’ausilio di due acquascooter attrezzati per il salvamento in mare. Per l’assistenza medica sono stat sistemate due ambulanze lungo il percorso e una tenda medica in prossimità dell’arrivo. In ogni postazione era presente un medico e personale paramedico. A ogni giro di corsa e all’arrivo, è stato allestito un punto ristoro con acqua e acqua con sali minerali.

Tutto il percorso è stato interamente chiuso al traffico per garantire la totale sicurezza degli atleti. Le pattuglie della polizia municipale hanno lavorato con una quarantina di volontari dell’associazione “Moto Club Pellegrini”. Premiati i primi tre assoluti con coppe e montepremi per Gara Gold e i primi tre Classificati di ogni categoria M/F.

“È stato abbastanza faticoso – racconta Sarzilla –. In bici abbiamo fatto un lavoro di squadra, ci siamo aiutati molto. Nella corsa poi ho spinto parecchio per cerare di staccare gli avversari. Per noi è stato particolarmente impegnativo perché al nord non siamo abituati a questo caldo. Oggi la nostra squadra ha fatto l’en plein. Abbiamo conquistato i primi quattro posti nella classifica assoluta uomini e i primi tre nelle donne”.

“È stata una manifestazione molto partecipata – dice uno degli organizzatori della Mondello Cup 2018, Daniele Di Gregoli –. Un mare strepitoso e il Parco della Favorita, hanno accompagnato i nostri atleti in questa avventura. La frazione bici è stata particolarmente difficile ma spettacolare ed entusiasmante. Appuntamento al prossimo anno per la Mondello Cup 2019”.

