Trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto per il Palermo Rugby

Trasferta messinese, a Barcellona Pozzo di Gotto, per i Senior della C della Palermo Rugby, contro la locale squadra, che nel pool B si trova 5 punti sotto i palermitani. Le atre gare della giornata tra pool A e pool B vedranno difronte: Nissa Rugby- Amatori CT Cadetti, Belpasso- Syrako, CIC Messina- Cus CT. La formazione della Palermo Rugby che scenderà in campo: Settineri, Cozzo, Franzitta, Virzì, Di Stefano, La Torre, Raja, Bellomare, Lo Bue, Puma, Caruso, Perna, Di Bella, Messina, Mortellaro. A Disp.: Mistretta, Pandolfo M., Lerda, Pandolfo G.