Riparte da Palazzo Adriano l’avventura dell'Ecotrail Sicilia: oltre 150 i runners al via

Dalla piazza di Nuovo Cinema Paradiso, a Palazzo Adriano, con il Trail dei Sicani è ripartita nel weekend l’avventura del Trail Sicilia. Un viaggio straordinario che va ben oltre lo sport, giunto alla tredicesima edizione, che porterà trail runners o semplici amanti della camminata in natura, di diversa nazionalità, alla scoperta delle aree naturalistiche più suggestive dell’Isola. Quattordici appuntamenti, di cui nove tappe ufficiali e la novità di cinque trail autogestiti aperti a tutti e senza classifica, che dalla Riserva dello Zingaro ai Monti Sicani, dall’Etna al Parco dei Nerbrodi, dalle Egadi al Bosco della Ficuzza, presenteranno una Sicilia “altra”, ancora più ricca di fascino e tradizioni, paesaggi e colori, saperi e sapori.

Tra le tappe più significative per gli appassionati della disciplina ben tre Ultra trail, quello di Pantelleria, dell’Etna e dei Nebrodi, con prove di oltre 50 chilometri per quella che sarà la terza edizione del Trofeo Ultra, una classifica nella classifica, per gli amanti delle sfide più estreme. A promuovere e organizzare il circuito, anche quest’anno la Asd Ecotrail Sicilia, con il patrocinio dell’Assemblea regionale Siciliana e dell’assessorato regionale Agricoltura e sviluppo rurale.

Oltre 150 i trail runners al via della prima tappa nella cornice del Parco Naturale dei Monti Sicani, 25 i chilometri della prova agonistica con oltre 1.200 metri di dislivello, che hanno visto tra gli uomini l’arrivo in solitaria dell’atleta di passaporto maltese Ryan Farrugia, davanti ai siciliani Giuseppe Pillitteri e Salvatore Pillitteri. Tra le donne gradino più alto del podio per Lara La Pera della Marathon Misilmeri davanti a Maria Silipigni e Rita Carrotta.

Spazio in pieno spirito trail, anche per i meno allenati, che hanno avuto modo di avventurarsi lungo i sentieri del parco grazie al walk trail di 14 chilometri e all’escursione guidata alla “Pietra di Salomone”, uno dei reperti fossili più importanti della Sicilia, databile tra i 280 e i 225 milioni di anni fa. A coadiuvare l’Asd Ecotrail Sicilia, nell’organizzazione dell’evento, il Comune di Palazzo Adriano, e le Giubbe d’Italia. L’appuntamento adesso è al 15 marzo con l’attesissimo Trail dello Zingaro.

