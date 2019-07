Trail Run delle Madonie, vittorie di Rosario Cirrito e Filippa Lascari

Domenica scorsa a Sclafani Bagni è stata una giornata di emozioni ed ospitalità. Il caratteristico comune delle Madonie si è vestito a festa per ospitare i fortunati partecipanti della prima edizione del “Trail Run delle Madonie” valido come prima prova del BioEco Trail Running 2019.

Nella centrale Piazza Piersanti Mattarella è stata allestita la zona partenza ed arrivo che fin dalla mattinata si è animata dalle voci e dai colori dei partecipanti e rispettivi accompagnatori. Alle 9,15 - dopo la partenza data dal sindaco - la piccola carovana si spostava affrontando un tratto ricavato nel cuore del centro storico dove ancora oggi si respira area di tradizione e storia, lasciato il paese gli atleti si dirigevano verso la meravigliosa Riserva Naturale Bosco Cavare/Granze con le sue infinite bellezze naturali che hanno lasciato a bocca aperta i partecipanti, un percorso unico nel suo genere altamente tecnico e spettacolare. Dopo 1h11’28’’ è arrivato il primo atleta del Walk Trail km 9 Salvatore Messana seguito dal terzetto Mario Pizzo, Carmelo Asti e Antonio Ferrucci in 1h30’47’’, tra le donne prima Anna Spinosa in 1h54’33’’.

Nel Trail Run km 20 (con un dislivello complessivo di 1080 m.) primo all’arrivo in 2h09’40’’Rosario Cirrito che nell’ impegnativo vertical race finale, spezzagambe, è riuscito ad avere la meglio su Giovanni Fascella staccandolo di 40’’, buon terzo Bartolomeo Callari in 2h23’00’’. Tra le donne arrivo al fotofinish tra Filippa Lascari e Maria Giangreco rispettivamente in 3h25’55’’.

Tra le società prima classificata la Asd Podistica Salemitana con i suoi portacolori Genna, Mangione,Pizzo, Asti e Ferrucci. Buona l’organizzazione della Asd Co2 Madone guidati dal dinamico Massimiliano Di Marco che hanno preparato tutto in maniera certosina con un ricco pacco gara , ristori volanti e finale, pasta party e cerimonia premiazione finale dove si alternavano per la consegna dei preziosi trofei i componenti dell’amministrazione locale tra cui il Sindaco Giuseppe Solazzo, Vice Sindaco Lucia Capuano e gli Assessori Giusi Geraci e Giuseppe Leone.

