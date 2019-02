Tennis, al Tc2 il torneo “We Are Tennis Cup 2019”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama We Are Tennis Cup 2019 ed è un torneo internazionale ormai entrato nella tradizione, che vede come protagonisti i dipendenti, in oltre 40 paesi del mondo, di Bnp Paribas e, in Italia, di Bnl e delle Società del Gruppo attive nel nostro Paese. La fase italiana della competizione, che si sta svolgendo da gennaio a marzo, comprende nove tappe: quella palermitana sarà ospitata dal Tennis club Palermo2 domenica 24 febbraio a partire dalle ore 9:00. La squadra vincitrice del torneo nazionale rappresenterà l’Italia alla finale mondiale che si svolgerà a Parigi.

Il Torneo rappresenta un’ulteriore occasione per sostenere il tennis a tutti i livelli e per diffondere ulteriormente una cultura positiva dello sport come occasione di incontro, inclusione e sana competizione. We Are Tennis cup 2019 conta circa 300 iscritti, “tennisti” di BNL e del Gruppo BNP Paribas, provenienti da tutta Italia. In ogni squadra gioca un componente classificato, a seconda del livello di bravura, come platino, oro, argento o bronzo.

Il Gruppo BNP Paribas è da sempre “banca del tennis” e negli anni ha consolidato il proprio impegno a favore di questo sport e ne supporta lo sviluppo sia locale sia internazionale, per le famiglie, le scuole e la comunità.

È partner ufficiale del Roland Garros dal 1973; title sponsor degli Internazionali BNL d’Italia dal 2007 e dei BNP Paribas Master dal 1986; sponsor della Davis Cup by BNP Paribas dal 2001, della Fed Cup by BNP Paribas dal 2005. Da marzo 2009, BNP Paribas è title sponsor del torneo di Indian Wells, il più importante Master 1000 del mondo e sponsorizza, inoltre, altre numerose e prestigiose competizioni internazionali. Dal 1993 il Gruppo aiuta la disciplina del Tennis in carrozzina, diventando partner delle ITF Wheelchair Tennis activities, degli “Internazionali di Francia del Tennis Handisport” e degli “Internazionali BNL d’Italia Wheelchair”.